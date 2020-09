Wittemolenstraat even afgesloten na ongeval met drie auto’s Alexander Haezebrouck

22 september 2020

19u56 0 Wevelgem De Wittemolenstraat in Wevelgem was dinsdagavond omstreeks 18 uur een tijdje volledig afgesloten door een ongeval waarbij drie voertuigen betrokken raakten. Eén daarvan belandde in de gracht. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ketelstraat. Een bestuurder wilde afslaan, maar merkte een aankomende auto niet op waardoor een botsing niet meer te vermijden was. Door de klap belandde één van de auto’s tegen een achterligger, ook die auto raakte beschadigd. Eén van de auto’s belandde in de gracht. Gelukkig raakte niemand gewond, er was enkel stoffelijke schade. De Wittemolenstraat was door het ongeval een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.