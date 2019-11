Willem (11) wordt gezondheidsambassadeur in Wevelgem nadat opa stierf aan longkanker “Het is belangrijk dat mensen beseffen hoe gevaarlijk roken is, je leven hangt er vanaf” Alexander Haezebrouck

20 november 2019

07u40 2 Wevelgem Willem is nog maar 11 jaar maar sinds zijn opa vijf jaar geleden stierf aan longkanker heeft hij een missie. Iedereen ervan bewust maken hoe slecht roken wel niet is. De jongen is één van de gezondheidsambassadeurs van zijn gemeente Wevelgem en neemt de thema’s generatie rookvrij en alcohol voor zich.

Willem (11) uit het West-Vlaamse Wevelgem gaat binnenkort spreken in scholen in zijn gemeente over de gevaren van roken. Hij doet dat als één van de gezondheidsambassadeurs van de gemeente waarbij vijf inwoners ambassadeur worden. “Mijn opa is vijf jaar geleden gestorven aan kanker”, vertelt Willem. “Die kanker had hij gekregen omdat hij rookte. Ik mis opa nog altijd heel erg, daarom vind ik het belangrijk dat iedereen weet hoe gevaarlijk roken is.” De opa van Willem, Peter Stock, stierf op amper 58-jarige leeftijd. “Willem mist zijn opa inderdaad nog heel vaak, zeker met de feestdagen die er nu weer zitten aan te komen”, vertelt papa Wouter Stock. “Hij beseft heel goed dat het roken de oorzaak daarvan is. Hij weet dat ook te vertellen naar vrienden. Of als één van mijn broers een sigaret opsteekt, dan vraagt hij hem wel waarom hij doet en of hij wel beseft hoe gevaarlijk dat is.” Willem gaat binnenkort ook spreken op scholen. “We gaan een paar activiteiten houden om roken tegen te gaan”, vertelt Willem. “We gaan ook naar scholen gaan. Zo willen we ook de omgeving van de scholen meer rookvrij maken. We willen vermijden dat ouders bijvoorbeeld aan de schoolpoort staan te roken. Ik vind het wel heel belangrijk dat iedereen stopt met roken. Je leven hangt er toch een beetje van af.”

Inwoners bewust maken over hun gezondheid

De gemeente Wevelgem wil met het aanstellen van vijf ambassadeurs die elk hun thema’s krijgen haar inwoners bewuster maken over hun gezondheid. Van de vijf ambassadeurs is Willem met voorsprong de jongste ambassadeur. “We heel blij dat Willem dat voor ons wil doen om die specifieke reden van zijn opa en we zullen hem natuurlijk begeleiden”, zegt schepen van Gezondheidsbeleid Geert Breughe (CD&V). De andere thema’s zijn kankeropsporing, gezonde voeding en beweging, psychisch welbevinden en een hartveilige gemeente. Bij dat laatste thema zal de ambassadeur die vier jaar geleden een nieuw hart kreeg, inwoners aansporen om bloed te geven,