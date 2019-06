Wijnbergschool verwelkomt vriendschapsreus Alexander Haezebrouck

14 juni 2019

16u03 0 Wevelgem De leerlingen van de Wijnbergschool in Wevelgem hebben vrijdag hun vriendschapsreus welkom geheten. “De reus kan praten, een vuistje geven en tips geven om vriendjes te blijven”, zegt directeur Hans Van de Moortel. De reus werd ontworpen door leerlingen van VTI in Menen.

“Het idee om een vriendschapsreus naar onze school te halen kwam er bij mij ongeveer een jaar geleden”, vertelt directeur Hans Van de Moortel. “De leerlingen van het vijfde leerjaar hebben gekozen wat ze wilden dat de reus allemaal kon. Daarna hebben we samen gezeten met VTI in Menen die de reus hebben ontworpen.” De reus, die de naam Reuze groote Vriend krijgt, moet er vooral voor zorgen dat er in de Wijnbergschool heel veel vriendschappen ontstaan en ruzies vergeven en vergeten worden. “Door aan de hendel achteraan te draaien kan de reus van zitpositie gaan rechtop staan”, zegt Bart Ovaere van het VTI. In zijn hoofd zitten ook tal van bolletjes die hersenspinsels voorstellen. Via een knop kunnen die langs enkele buizen naar beneden in een mandje komen gevallen die aan zijn arm hangt. In die bolletjes zitten tips om goede vriendjes te maken.” De reus kan ook via een applicatie op de telefoon bediend worden. “Op die manier kan hij praten, een vuistje geven verandert de kleur van zijn hart. Als er ruzie is bijvoorbeeld, geef je elkaar een hand en moet je ook de reus elk een hand geven. Als zijn hart nadien groen wordt, dan is de ruzie over en zijn ze weer vriendjes.” De reus zal vanaf volgend schooljaar telkens ingezet worden bij activiteiten en wanneer nodig. De leerlingen verwelkomden hun nieuwe vriend alvast heel enthousiast met dansjes en liedjes.