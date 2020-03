Wijnbergschool last schoolfeest van komende zondag af

Alexander Haezebrouck

09 maart 2020

18u53 0 Wevelgem De Wijnbergschool in Wevelgem dat de afgelopen week in de ban was van het coronavirus nadat de juf van het vijfde leerjaar besmet terugkwam van Noord-Italië, heeft het schoolfeest van dit jaar afgelast. Het schoolfeest zou komende zondag doorgaan.

“Met deze beslissing volgen we het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid”, zegt de voorzitter van de raad van bestuur Jan Minne. Afgelopen weekend zat de raad van bestuur samen met directeur Hans Van De Moortel, coördinerend directeur Hans Seynhaeve en de preventieadviseur. “Het agentschap Zorg en Gezondheid gaf de raad om het schoolfeest uit voorzorg niet te laten doorgaan, en we zijn van mening dat we die raad het best opvolgen.” Het schoolfeest zal dit jaar niet op een ander moment doorgaan, maar wordt afgelast. “Alle ingeschreven ouders krijgen deze week hun inschrijvingsgeld terug. De eventuele kosten bij deze afgelasting worden gedragen door de school.” Ondertussen zijn bijna alle leerlingen opnieuw op school. “Vorige week donderdag en vrijdag bleven zo’n 39 leerlingen uit voorzorg thuis, vandaag ging het slechts om enkelen”, zegt directeur Hans Van De Moortel. “De situatie heeft zich genormaliseerd. De maatregelen die we al namen over de handhygiëne bij kinderen en personeel en het verluchten van de klassen blijven geldig. De schoolwerking en alle andere activiteiten blijven wel doorgaan.”

“Geen onnodige risico’s nemen”

Huisdokter Luc Vanneste ontfermt zich over het coronavirus in Wevelgem en begrijpt de afgelasting. “Ik begrijp dat het Agentschap dat advies geeft om geen onnodige risico’s te nemen”, zegt de dokter. “Ik heb de indruk dat de Wevelgemnaar bezorgd is over het virus, maar er erg rustig mee omgaat. Er zijn geen paniekreacties. Hier in de praktijk is het drukker dan anders, maar we zitten ook met de gewone griep natuurlijk. We hebben hier bij de inkom een handgel staan om je handen te desinfecteren, ik merk dat 95 procent van de patiënten dat ondertussen ook doet. We moeten het probleem niet overdrijven. Maar ik vind wel dat we de ouderen in woonzorgcentra en mensen die al kampen met zware ziektes of kanker, extra beschermd moeten worden. Of ik nog extra besmettingen verwacht in Wevelgem? Eigenlijk zou je dat wel verwachten. Maar we mogen enkel nog mensen screenen die uit het buitenland komen, dus volgens mij zijn er sowieso meer mensen besmet dan we weten.”

Gezin van acht in quarantaine na skireis

De coronacrisis in Wevelgem begon vorige week woensdag toen bleek dat acht personen van eenzelfde gezin allemaal besmet bleken met het coronavirus. Het gezin van vijf met de partners van de kinderen was gaan skiën in het noorden van Italië. De meeste van hen gingen na hun thuiskomst aan de slag. Omdat ze amper of geen symptomen hadden en niet in het risicogebied waren geweest, hoefden ze geen test te ondergaan. Toen toch één van hen zich niet goed voelde, werd toch een test afgenomen en bleek ze woensdag besmet te zijn met het virus. Meteen ondergingen alle andere gezinsleden ook een test, resultaat: alle acht positief. Het gezin verblijft sinds woensdag allemaal samen in quarantaine in een woning in Wevelgem. Eén van hen geeft les in het vijfde leerjaar in VBS De Wijnberg en ging tot woensdag werken. Na testen bij leerlingen en leerkrachten bleek één leerling ook besmet te zijn met het virus. Een ander gezinslid werkt in het woozorgcentrum de Zilvervogel in Rekkem en ging ook werken Daar vertoont voorlopig geen enkele bewoner of personeelslid symptomen van een griepvirus.