Wijnbergkerk en Sint-Theresiakerk worden repetitieruimtes Alexander Haezebrouck

06 oktober 2020

20u28 0 Wevelgem De Wijnbergkerk en de Sint-Theresiakerk worden tijdelijk repetitieruimtes voor koren en orkesten. De verenigingen kunnen door de coronamaatregelen niet langer in hun eigen repetitieruimtes repeteren.

Concreet zal het jeugdorkest C-Barré en het Wevelgems Harmonieorkest Concordia vzw repeteren in de Sint-Theresiakerk. Het koor Ortier trekt naar de Wijnbergkerk, ook het koor Echo overweegt om naar de Wijnbergkerk te trekken voor hun repetities. C-Barré en Concordia repeteren normaal in de benedenzaal van CC Guldenberg, Echo en Ortier repeteren normaal in de refter van SPWE-basis en de voorzaal van JC Ten Goudberge. Door de coronamaatregelen blijken de repetitieruimtes te klein om de repetities veilig te kunnen laten doorgaan. De verenigingen hebben nu, in samenwerking met de kerkraad en de gemeente, geschikte alternatieve repetitieruimtes gevonden. “Het is heel belangrijk dat het culturele en sociale leven terug op gang kan komen, maar wel op een coronaveilige manier”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “We zijn op dit moment bezig met de aanpassing van ons kerkenplan, en onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om onze kerken een nevenbestemming te geven. Dit is alvast een eerste stap in die richting.”