Wielrenner (26) met hartproblemen overleden in zijn slaap Hans Verbeke

18 juni 2019

17u16 158 Wevelgem Op vakantie in Tenerife is maandagnacht Joren Touquet (26) uit Wevelgem overleden. De eliterenner zonder contract sukkelde sinds enkele maanden met hartproblemen. Hij zou binnenkort bijkomende onderzoeken ondergaan om uit te maken of hij ooit nog wedstrijden zou mogen rijden. Het nieuws van zijn overlijden slaat in als een bom bij familie, vrienden en zijn wielerploeg.

Samen met zijn vriendin Elisabeth Vermeersch en zijn ouders genoot Joren Touquet van een welverdiende vakantie op het Canarische eiland Tenerife. Toen zijn vriendin dinsdagmorgen wakker werd, stelde ze vast dat Joren geen teken van leven meer gaf. Alle hulp kwam te laat. Het nieuws sijpelde snel door naar ons land, naar zijn vrienden en de leiding van het wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen, waar Joren sinds drie jaar deel van uitmaakte.

Goeie winter doorgemaakt

“We zijn allemaal in shock”, zegt algemeen manager Luc Courtens. “Eerst was er ongeloof maar we moeten de keiharde realiteit onder ogen zien: Joren is niet meer bij ons. Dat stemt ons bijzonder droef. Joren lag heel goed in de groep, was graag gezien en een leutemaker eerste klas. Dit doet bijzonder veel pijn.” De ploegleiding wist dat Joren Touquet met problemen kampte. “Hij had een goeie winter doorgemaakt en was vol enthousiasme gestart aan het nieuwe seizoen”, weet Courtens. “Aanslepende knieproblemen en een operatie vergalden in 2018 zijn seizoen, al maakte hij tijdens de laatste wedstrijden een meer dan behoorlijk wederoptreden. Joren was er op gebrand om dit jaar iets te laten zien en iedereen gunde hem dat ook. Hij maakte een goeie winter door en was klaar voor het nieuwe seizoen.”

De fiets moest onmiddellijk aan de kant. Dat viel Joren zwaar maar hij besefte dat hij maar beter de raad van de artsen kon opvolgen.” Luc Courtens, algemeen manager wielerploeg

In het rood rijden

Op 13 april reed Joren Touquet naar een knappe vierde plaats in de koers op de Wijnberg in Wevelgem. “Maar na de wedstrijd kwam hij naar ons toe met een zorgelijk gezicht”, zegt Luc Courtens. “Hij voelde zich niet goed en had de laatste drie ronden constant stevig in het rood moeten rijden. We verfristen hem wat. Daarop voelde hij zich beter. Hij vertelde dat hij zich al een tijdje heel moe voelde. Joren sliep ook veel, meer dan anders.” Vijf dagen later, tijdens een koers in Bellegem, moest Touquet al na twee ronden afstappen. “Hij voelde zich ronduit slecht en moest bekomen van de inspanningen. Later reed hij de benen nog wat los en fietste naar huis, nadat hij beloofd had zich te laten onderzoeken.” De jonge wielrenner trok diezelfde avond nog naar het ziekenhuis, onder meer om een cardiogram te laten nemen. “Hij moest er drie dagen blijven en kreeg er te horen dat hij geen zware inspanningen meer mocht leveren”, zegt Courtens. “De fiets moest onmiddellijk aan de kant. Dat viel Joren zwaar, maar hij besefte dat hij maar beter de raad van de artsen kon opvolgen.”

Mecanicien/verzorger

Na het slechte nieuws gaf Joren Touquet te kennen dat hij de ploeg niet in de steek wou laten. “Daarom schakelden we hem intussen een paar keer in als mecanicien/verzorger”, vertelt Luc Courtens. “Ook in die rol kweet hij zich voortreffelijk van zijn taak. Het was afwachten. Joren zou na zijn vakantie bijkomende medische testen afleggen, om duidelijkheid te krijgen over zijn sportieve toekomst. Maar het mocht dus niet zijn. Dit is een ongelooflijke klap, in de eerste plaats voor zijn familie maar ook voor zijn vele (wieler)vrienden. Iedereen is kapot van het nieuws. Ik had intussen al Thomas Vanhaecke aan de lijn, zijn boezemvriend die ook bij ons in het team fietst en net als Joren bij de groendienst in Harelbeke werkt. Twee handen op één buik, dat waren die twee. Huilen om een makker, het komt hard aan.”