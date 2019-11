Wielertoerist gewond na aanrijding door auto AHK

17 november 2019

Op het kruispunt van de Moorselestraat met de Nieuwstraat is zaterdagnamiddag omstreeks 14.30 uur een 62-jarige wielertoerist gewond geraakt. De 62-jarige wielertoerist reed met zijn koersfiets in de Kruisstraat in de richting van de Nieuwstraat. Ter hoogte van de Moorselestraat stak plots een Ford Focus het kruispunt over richting de Menenstraat. De 62-jarige wielertoerist kon een aanrijding niet meer vermijden en raakte het voertuig rechts achteraan en kwam ten val. De man werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. de 33-jarige bestuurder van de Ford Focus uit Menen raakte niet gewond.