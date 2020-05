Wevelgemse studenten kunnen opnieuw samen studeren Alexander Haezebrouck

18 mei 2020

19u53 0 Wevelgem In Wevelgem kunnen de studenten vanaf woensdag opnieuw samen studeren. Dat zal kunnen in de Porseleinhallen in Wevelgem, de Cerf in Gullegem en in de sporthal van Moorsele. “We kregen veel signalen dat studenten nood hebben om samen te blokken”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V).

De federale overheid laat opnieuw toe dat studenten onder voorwaarden opnieuw samen kunnen studeren. In Wevelgem hebben ze daar meteen drie plaatsen voor vrijgemaakt. “Samen blokken geeft studenten het gevoel dat ze er niet alleen voor staan”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V). “Voor veel studenten is dat belangrijk.” Vanaf woensdag kunnen studenten dan ook opnieuw samen studeren in Wevelgem, Gullegem en Moorsele. “Ze kunnen er telkens terecht vanaf 9 uur tot en met 22 uur. We voorzien plaatsen voor 100, 40 en 30 personen. Er wordt maar één student per tien vierkante meter toegelaten.” Wie wil studeren in één van de plaatsen moet zich online hier inschrijven. Bij het binnenkomen moet je ook je handen verplicht ontsmetten en telkens je tafel en stoel ontsmetten als je vertrekt. Er zijn ook looplijnen die gevolgd moeten worden en de studenten kunnen niet allemaal tegelijk een pauze nemen.