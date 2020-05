Wevelgemse scholen zoeken vrijwilligers voor noodopvang Alexander Haezebrouck

12 mei 2020

16u47 59 Wevelgem De Wevelgemse scholen zoeken vrijwilligers die willen helpen om de noodopvang van kinderen mee te begeleiden vanaf vrijdag, wanneer de scholen weer opengaan. De gemeente Wevelgem zette al een samenwerking op tussen de speelpleinwerking, secundaire en hogescholen, maar zoekt ook nog altijd vrijwilligers om de scholen uit de nood te helpen. De gemeente voorziet een vergoeding

“We zoeken nog verschillende mensen zodat alle scholen een veilige opvang kunnen voorzien”, zegt schepen van Onderwijs Geert Breughe. “We zoeken een verscheiden groep van vrijwilligers. Dat zijn enthousiaste mensen tussen 15 jaar en 65 jaar die minstens één halve dag per week mee willen instaan om een groep kinderen te begeleiden vanaf maandag 18 mei. We hebben er een goede hoop op dat dat ook zal lukken. Sinds onze oproep hebben we al zes reacties gekregen. In deze bijzondere tijden merk je toch dat veel mensen het hart op de juiste plaats hebben.” De gemeente Wevelgem ondersteunt de scholen logistiek door het uitlenen van hekken en het ter beschikking stellen van lokalen en die te voorzien van communicatie- en signalisatiemateriaal. Zo wordt evenementenhal De Schelp ter beschikking gesteld van De Levensboom, in Gullegem wordt OC De Cerf ter beschikking gesteld en in Wevelgem wordt ook de sporthal in de Vanackerestraat gebruikt. Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich aanmelden via dit online formulier. Er wordt ook een vergoeding voorzien.