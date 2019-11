Wevelgemse leerlingen krijgen les over dementie AHK

15u45 0 Wevelgem In Wevelgem krijgen alle leerlingen van de vierde leerjaren in Wevelgem les over dementie. De leerlingen moeten door de lessen beter leren begrijpen wat de ziekte precies betekent. Het gemeentebestuur doet dat omdat ze van Wevelgem een dementievriendelijke gemeente wil maken.

De leerlingen van het vierde leerjaar van de basisschool de Posthoorn in Wevelgem waren de eersten die les kregen over dementie. De kinderen pikten de leerstof, die op een speelse manier werd gebracht, snel op. “Wat dementie is? Iets wat oudere mensen krijgen, waardoor ze dingen vergeten. Het is niet besmettelijk en ik denk niet dat ik snel dementie zal hebben”, klonk het na de les bij een leerling. De les is een initiatief van het gemeentebestuur en het Sociaal Huis van Wevelgem. De lesgevers zijn werkzaam bij de vier woon-zorgcentra in Wevelgem, Sint-Camillus, Elckerlyc, Sint-Jozef en het Gulle Heem. Zij gaan elk langs in één basisschool om er twee uur lang uitleg te geven over dementie. In Wevelgem lijden zo’n 600 mensen aan dementie. Later gaan de kinderen ook nog een bezoekje brengen aan de woon-zorgcentra in Wevelgem.