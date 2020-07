Wevelgemse Kara (21) finaliste Miss Benelux Beauty



Alexander Haezebrouck

30 juli 2020

12u16 0 Wevelgem De 21-jarige Kara Verfaillie uit Wevelgem is één van de veertien finalistes van Miss Benelux Beauty. Door de coronacrisis werd de finale van 18 juli uitgesteld naar 14 november. “Voor ik afstudeer wou ik nog eens mee doen aan een missverkiezing”, vertelt Kara.

De 21-jarige Kara uit Wevelgem deed drie jaar geleden voor het eerst mee aan een missverkiezing. “Ik werd toen tweede eredame”, vertelt Kiara. De 21-jarige Wevelgemse studeert binnenkort af in de richting eventmanagement. “Vooraleer ik definitief de werkwereld in stap, wou ik nog eens aan een missverkiezing meedoen omdat ik heel graag eens zou willen winnen. Een vriendin van mij had al eens meegedaan en via haar kwam ik deze verkiezing op het spoor. Miss Benelux Beauty spreekt me aan omdat het meer over de beleving gaat dan puur over het uiterlijke.” De finale van de missverkiezing is door de coronacrisis uitgesteld, ook één kandidate uit Nederland liet weten dit jaar niet langer mee te doen maar volgend jaar zal meedingen naar het kroontje. “Ik had zelf ook een hele zomer volgepland met vakantiewerk in de evenementensector zoals Tomorrowland”, vertelt Kara. “Dat is nu allemaal in het water gevallen. Bijzonder jammer. Eens ik afgestudeerd ben zou ik graag huwelijksplanner worden. Een sector die het nu ook zwaar te verduren heeft. Maar ik geloof er toch echt wel in. Zo zijn er ook steeds mee mensen die in het buitenland willen trouwen. Om dat allemaal te regelen en te organiseren, dat lijkt me supertof.” De finale van Miss Benelux Beauty gaat op 14 november door in Trax in Roeselare.