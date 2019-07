Wevelgems burgervader daagt collega-burgemeesters uit in BK halve marathon Alexander Haezebrouck

05 juli 2019

14u38 0 Wevelgem Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) van Wevelgem daagt zijn collega-burgemeesters uit. “In september organiseren we hier het Belgisch kampioenschap halve marathon en ik daag mijn collega-burgemeesters uit om mee te lopen”, zegt Jan Seynhaeve.

Zelf is burgemeester Seynhaeve al jarenlang een fanatiek loper. Zo liep en fietste hij onlangs in mei nog vlak voor de verkiezingen samen met schepen Kevin Defieuw van Wevelgem naar Brussel als verkiezingsstunt. Omdat de Alpro Leiemarathon in september voor de tweede keer het Belgisch kampioenschap halve marathon mag organiseren, vond de burgemeester het een leuk idee om er dit extraatje aan toe te voegen. “Enkele jaren geleden speelde het al eens door mijn hoofd om zoiets te doen toen Bart De Wever liet optekenen dat hij de enige burgemeester in Vlaanderen is die in zijn eigen stad een marathon kan lopen”, zegt Jan Seynhaeve. “Ik heb daar toen ook op gereageerd omdat we in Wevelgem ook een marathon hebben. Een Belgisch kampioenschap halve marathon voor burgemeesters lijkt me dan ook leuk. Of ik nu heel veel collega’s verwacht? Ik denk nu niet dat er honderden zullen zijn, maar als enkele sportieve burgemeesters zouden kunnen afzakken, kan dat heel tof zijn.”

Burgemeester Seynhaeve stuurt nu een brief uit naar al zijn collega’s om hen uit te nodigen om mee te lopen. Als een halve marathon te lang is, kunnen ze ook kiezen om vijf of tien kilometer mee te lopen of om te supporteren langs de weg. De Alpro Leiemarathon gaat door op zondag 22 september. Meelopen kost 13 euro. Inschrijven moet ten laatste tegen 10 september.