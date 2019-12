Wevelgemnaren zamelen maar liefst 120.000 euro in voor De Warmste Week Alexander Haezebrouck

24 december 2019

17u01 0 Wevelgem De Wevelgemse acties voor De Warmste Week hebben dit jaar maar liefst 120.000 euro opgebracht voor goede doelen. Bij de gemeente werden 70 acties geregistreerd. De gemeente deed voor elke actie nog eens 125 euro extra steun, goed voor 8.500 euro.

De Wevelgemnaren hebben zich dit jaar massaal ingezet voor het goede doel nu De Warmste Week zo dichtbij in Kortrijk was. Wevelgemnaren organiseerden kerstmarkten, afterworks, quizzen, sportinitiatieven, ontbijtpaketten, pannenkoekenverkopen en ga zo maar verder. Ook medewerkers van gemeente en het OCMW organiseerden acties: soep werd verkocht, het gemeentelijk depot werd omgetoverd tot de Warmste Loods voor een afterwork voor collega’s en nog meer. Er werd 2 577 euro ingezameld. De verkoop van kalenders met de gezondheidsambassadeurs en de warmste bib waren ook goed voor ongeveer 3 400 euro. De gemeente Wevelgem en Stad Kortrijk sloegen de handen in elkaar en zorgden voor een vlotte verbinding per boot tussen Wevelgem en de site van De Warmste Week. Een ideale manier om zorgeloos met het ganse gezin op een duurzame en sfeervolle manier naar Kortrijk te reizen. Tot slot trokken 150 Wevelgemnaren afgelopen zondagnamiddag gezamenlijk tijdens een fietstocht naar de Warmste Week in Kortrijk om hun ingezamelde centjes af te geven.