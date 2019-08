Wevelgemnaren maken samen houten ‘golem’

tijdens Bockor Rock AHK & CMW

21 augustus 2019

15u35 0 Wevelgem Wevelgemnaren gaan tijdens Bockor Rock in het gemeentepark in Wevelgem samen een metershoge ‘golem’ maken. “Dat is een houten figuur die al zittend naar de optredens zal kijken”, vertelt Brecht Carton van het kunstcollectief SYL die het idee lanceerde.

“Enkele weken geleden plaatsten we een container in het park in Wevelgem en deden een oproep naar Wevelgemnaren om hun overbodig hout te deponeren in die container”, vertelt Brecht Carton van het kunstcollectief SYL (Support Your Locals). “Die container puilt nu uit. Woensdag gaan we het hout selecteren, donderdag maken we zelf een skeletbouw en vrijdag hopen we met zoveel mogelijk Wevelgemnaars de golem te kunnen aankleden. Op die manier moet het een kunstwerk worden dat is ontstaan uit samenhorigheid en samenwerking van Wevelgemnaars.” Het eindresultaat moet een houten figuur zijn van zo’n vier meter hoog die al zittend vanop een heuvel naar de optredens van Bockor Rock kijkt.