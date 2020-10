Wevelgemnaar donderdag te zien op VTM 2 met zijn nummerplaat ‘HAZESFAN’ Alexander Haezebrouck

13 oktober 2020

18u21 1 Wevelgem Wevelgemnaar en superfan van André Hazes Martin Van Lierde (53) is donderdag te zien in het VTM-2 programma Vanity Plates met zijn gepersonaliseerde nummerplaat ‘HAZESFAN’. Martin stelde wel één voorwaarde, André Hazes junior moest meedoen. “André heeft daar nooit tijd voor, dacht ik”, vertelt Martin.

Martin Van Lierde (53) is al jarenlang wellicht de grootste Vlaamse fan van André Hazes, hij is ook voorzitter van fanclub ‘de Hazesvriend’. Ongeveer een jaar geleden liet hij ook zijn nummerplaat personaliseren. Sindsdien prijkt ‘HAZESFAN’ op zijn blauwe Hyundai. “De media heeft me al wel vaker gevraagd om te verschijnen in een programma”, vertelt Martin. “Maar ik sta daar een beetje weigerachtig tegenover omdat je nooit weet hoe het werkelijk zal uitdraaien. Maar ze bleven me maar bellen. Dan stelde ik een naar mijn idee onhaalbaar idee voor. Ik wilde enkel meedoen als André Hazes junior mee zou doen. André zou daar nooit tijd voor hebben, dacht ik. Tot de mensen van VTM 2 me opnieuw contacteerden om te zeggen dat André mee zou doen. Daarna hebben we twee draaidagen gehad waarbij ik André heb ontmoet en hem mijn nummerplaat heb getoond. Een hele mooie ervaring.”

(Lees verder onder de foto)

Hazes leren kennen op café

Martin heeft door de jaren heen een heel museum bij elkaar verzameld van André Hazes senior. Als voorzitter van fanclub de Hazesvriend slaagde hij er ook in om een figurantenrol te mogen spelen in de film Bloed Zweet & Tranen. De film die het leven van André Hazes schetst, die stierf in 2004. Martin leerde André Hazes zo’n 30 jaar geleden kennen in een bruine kroeg in Lisse, een gemeente tussen Den Haag en Amsterdam. “Als vrachtwagenchauffeur kwam ik vaak iets drinken in een bruine kroeg daar. Telkens zat daar een Nederlander die de ene Belgenmop na de andere mijn richting uit strooide. Ik liet me niet doen natuurlijk en gaf ook flink tegengas. Plots zag ik Hazes zingen in de kroeg op Koninginnedag. Toen ik zei tegen de stamgasten dat hij het er best goed vanaf bracht, vertelden ze me dat dit wel dé André Hazes was. De volgende keer dat ik hem zag, zei ik hem dat ze me probeerden wijs te maken dat hij een gevierd zanger was. Maar het bleek dus te kloppen. Ik mocht trouwens komen kijken naar een optreden van hem. Sindsdien ben ik allicht de grootste Hazesfan van België. Ik heb hem dan ook erg goed gekend. Ook André junior ken ik redelijk goed. We zien elkaar af en toe, laatst nog heb ik bij hem aan tafel gestaan in Carré in Willebroek.”

Wie Martin wil zien schitteren met zijn nummerplaat moet donderdagavond om 20.45 uur afstemmen op Vanity Plates op VTM2.