Wevelgemnaar (25) rijdt met Renault R4 van Kortrijk naar Kaapstad: “We steunen Zelfmoordlijn met tocht van 5 maanden” Logo’s van bedrijven die sponsoren komen op oldtimer Alexander Haezebrouck

05 november 2019

16u30 1 Wevelgem Bram Laperre (25) uit Wevelgem maakt binnenkort zijn grote droom waar. In januari vertrekt hij samen met een opgeknapte oldtimer van Kortrijk naar Zuid-Afrika. Onderweg heeft hij gezelschap van de Canadese Erika Stacey, Jelle Lapere, Fien Vandendriessche en zijn broer Sander, een automecanicien. Die zou wel eens goed van pas kunnen komen. “Onze Renault R4 is misschien niet zo goed bestand tegen zandwegen. Of hij het zal uithouden is maar de vraag”, lacht Bram.

Bram Laperre kijkt erg uit naar zijn avontuur. “Het idee zit al jaren in mijn hoofd maar nooit vond ik iemand die me mee over de streep trok om het ook echt te gaan doen”, vertelt Bram Laperre (25). “Ik had mijn plan op een online reisplatform geplaatst en kreeg een reactie vanuit Canada. Een zekere Erika Stacey zei dat ze ook door Afrika wou reizen en zag het volledig zitten om dat met een Renault R4 te doen. Zij komt in januari naar België om hier samen met mijn broer Sander te vertrekken op 18 januari aan de Broeltorens in Kortrijk, waar burgemeester Vincent Van Quickenborne trouwens het startschot zal geven. Mijn broer Sander is oldtimermecanicien en heeft me geholpen met het opknappen van de Renault R4. De eerste twee maanden reist hij ook mee. Daarna moet hij terug aan de slag. Of ons autootje het zal uithouden is onze grootste vraag, maar we hebben er vertrouwen in. Ondertussen ben ik ook al een halve mecanicien en weet ik wel raad bij problemen.”

Onze vader is zo’n tien jaar geleden uit het leven gestapt. Dat zet je aan het denken. Ik vind dat de mensen van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding ongelooflijk werk verrichten Bram Laperre

Werken in Afrika

Bram en Erika zullen trouwens nooit vaak alleen met z’n tweetjes onderweg zijn. “Als Sander opnieuw gaat werken, zal Jelle zich één maand bij ons voegen. Hij zal in die periode vooral ook onze blog opfleuren met foto’s. Als laatste komt Fien Vandendriessche (28) erbij. “Om daarna hopelijk in Afrika te kunnen blijven”, vertelt Fien. “Ik ben al verschillende keren voor enkele maanden naar Afrika geweest om er rond te trekken en het laat me niet los. De droom is om daar te kunnen leven en werken voor een NGO (niet-gouvernementele organisatie, nvdr.). Ik zit ondertussen in mijn vooropzeg bij mijn werk en waag het erop.”

Surfen Africa

Bram en Erika houden tijdens hun avontuur een blog bij via de website wesurfafrica.com. “We noemen het project Surf Africa omdat het ook de bedoeling is dat we op zoveel mogelijk plaatsen gaan surfen. Eens in Afrika starten we in Marokko en gaan we via de westkust helemaal naar beneden tot in Kaapstad. Slapen doen we in tentjes. De westkust van Afrika kent sowieso enkele prachtige plaatsen om te surfen. Goed surfen kunnen we nog niet, maar dat leren we onderweg wel. De blog wordt in het Engels en in het Frans geschreven, ook dat zal voor mij een uitdaging zijn. En ik houd me graag bezig met videomontages en foto’s. Ik verwacht dat we toch zeker zo’n vijf maanden zullen doen over onze tocht.” Grote moeilijkheden verwacht Bram niet. “Mogelijk zullen we bij moeilijke grensovergangen wel moeten wachten op een konvooi om ons te begeleiden, omdat we ons klein autootje mogelijk niet opgewassen is tegen zandwegen.”

Goed doel

Bram en zijn vrienden koppelen ook een goed doel aan hun tocht door Afrika. “Bedrijven kunnen ons sponsoren en in ruil komt dan een sticker op onze wagen van de zaak”, vertelt Bram. Het ingezamelde geld gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. “Zo’n tien jaar geleden stapte onze papa uit het leven”, vertelt Bram. “Dat zet je aan het nadenken en in de tijd erna heb ik kennisgemaakt met de Zelfmoordlijn (op het telefoonnummer 1813, nvdr.) en het centrum. Ik vind dat die mensen ongelooflijk werk verrichten.” Op 7 december organiseren de avonturiers een spaghettiavond om geld in te zamelen. “Dat geld zal zowel voor ons project gebruikt worden als geschonken worden aan ons goed doel.” Je kan hun avontuur volgen via de website www.wesurfafrica.com, de Facebookpagina ‘Surf Africa – Kortrijk to Cape Town’ of via @we.surf.africa op Instagram.