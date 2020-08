Wevelgem zoekt uitbater cafetaria nieuw zwembad Alexander Haezebrouck

28 augustus 2020

17u57 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van het nieuwe zwembad, dat momenteel gebouwd wordt langs de Menenstraat. Het zwembad moet klaar zijn tegen begin volgend jaar. De werken van het nieuwe zwembad schieten goed op.

De nieuwe uitbater voor de cafetaria zal ook een buitenterras hebben met zicht op de site Sportspoor met de vernieuwde atletiekpiste en een beachvolleybalveld. De uitbater moet in de cafetaria dranken en kleine maaltijden serveren. De uitbating wordt toegewezen voor een periode van maximaal negen jaar met een minimum van drie jaar. Er is een maandelijkse concessievergoeding verschuldigd aan het gemeentebestuur. Het is aan de kandidaat-uitbater die een voorstel kan doen voor de vergoeding. Geïnteresseerde kandidaten hebben tot 11 uur op 28 september de tijd om zich kandidaat te stellen. Ze moeten daarbij een volledig ondertekend uitbatingsvoorstel indienen met een cv, visie op de uitbating, een inrichtings- en ondernemingsplan. De gemeente voorziet ook een infomoment op 11 september om 14.30 uur met een plaatsbezoek. Inschrijven kan via de sportdienst@wevelgem.be. Wie zich ook meteen kandidaat wil stellen voor de uitbating kan terecht bij Jeroen Debaveye op jeroen.debaveye@wevelgem.be of via 0473/86.28.90.

Drie baden

Het nieuwe zwembad zal uit drie baden bestaan. Het grootste wordt het sportbad van 25 meter met 6 zwembanen. Het diepe gedeelte krijgt een verstelbare bodem tot 3 meter diep. Naast het grote zwembad komt een instructiebad met een peuter- en recreatiebad van 30 centimeter diep met een brede binnenglijbaan, een kleine glijbaan en talrijke speelelementen. Er komt ook een parking met 76 gewone plaatsen en 4 plaatsen voor mensen met een handicap. Naast de parking komt ook een overdekte fietsenstalling met 22 beugels, goed voor 44 fietsen.