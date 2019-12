Wevelgem wil oud gemeentehuis verkopen Christophe Maertens

15u38 2 Wevelgem De gemeente Wevelgem zal het oude gemeentehuis op de hoek van de Lauwestraat met de Grote Markt van de hand doen. De organisaties die er nu nog gebruik van maken, krijgen met hulp van de gemeente een ander onderkomen.

Het oud gemeentehuis deed lang dienst als trouwzaal, maar trouwen wordt nu gedaan in de gerenoveerde goederenloods aan het station van Wevelgem. “Momenteel vindt de gemeenteraad er wel nog steeds plaats, maar daarvoor zal ruimte gemaakt worden in de nieuwe gebouwen aan de Porseleinhallen”, aldus de burgemeester. Daar komen er twee nieuwe gebouwen: een hiervan wordt tegen de Porseleinhallen aangebouwd en een komt op de koer van het Sint-Pauluscollege. In dat deel komen op de benedenverdieping de kleedkamers voor het voetbal en op de bovenverdieping muzieklokalen. De muziekschool, die zich nu nog in het oude gemeentehuis bevindt, zou dan verhuizen. Ook het Rode Kruis verdwijnt uit het oude gemeentehuis. Van de gemeente krijgen ze een subsidie om de verhuis te helpen bekostigen. “Binnen twee jaar, als iedereen daar weg is, kunnen we het pand te koop stellen.” Het oude gemeentehuis is een beschermd gebouw. Het werd in gebruik genomen in 1910. Sinds 3 juni 2005 is het beschermd.