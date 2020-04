Wevelgem vraagt aan bevolking: “Wat moeten we doen met CWRM-beeldjes die op containerpark belandden?” Alexander Haezebrouck

07 april 2020

16u25 58 Wevelgem Het gemeentebestuur van Wevelgem vraagt aan de inwoners wat het moet doen met de 24 beeldjes van ‘ComingWorldRememberMe’ die vorig jaar plots op het containerpark in Gullegem belandden. De beeldjes konden gered worden en de gemeente wil die beeldjes nu een speciale plaats geven.

In juni 2019 belandden 24 beeldjes van het kunstwerk ‘ComingWorldRememberMe’ op het containerpark in Gullegem. Alerte parkwachters konden de beeldjes redden. Het kunstwerk ‘ComingWorldRememberMe’ was een kunstwerk van Koen Vanmechelen dat gebouwd werd aan De Palingbeek in Ieper. De 600.000 beeldjes stonden voor alle slachtoffers die tijdens WO I om het leven zijn gekomen in België. Eind november 2018 konden liefhebbers de beeldjes afhalen. De beeldjes mochten niet verkocht worden, het was de bedoeling dat ze bijgehouden werden en een mooi plekje kregen. Dat 24 van die beeldjes dan ook op het containerpark belandden, schokte heel Vlaanderen.

Het gemeentebestuur onderzoekt sindsdien wat ze met die beeldjes kunnen doen. Het is nog altijd de bedoeling een nieuw project uit te denken waarin de 24 beeldjes in ere hersteld worden. De gemeente pleegde de voorbije maanden overleg met Mirom Menen en kunstenaar Koen Vanmechelen. Nu wil de gemeente ook de ideeën van haar inwoners horen voor het een beslissing neemt. Heb je een leuk idee wat er met die 24 beeldjes kan gedaan worden en op welke locatie ze een mooie bestemming kunnen krijgen? Je kunt je idee mailen tegen 1 mei naar vrijetijd@wevelgem.be.