Wevelgem voorziet 633.000 euro voor hun coronaherstelplan: “Ook alle geplande investeringen gaan door” Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

15u38 3 Wevelgem Om te herstellen van de financiële en economische schade die het coronavirus met zich heeft meegebracht voorziet de gemeente Wevelgem 633.000 euro. Dat geld investeert de gemeente in de lokale economie, maatschappelijk welzijn, onderwijs en het verenigingsleven. “Ook alle voorziene investeringen in het meerjarenplan worden afgewerkt”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Het coronaherstelplan van Wevelgem bevat 633.000 euro. 198.000 euro gaat naar de lokale economie, voor het maatschappelijk welzijn in de gemeente wordt 230.000 euro uitgetrokken, 20.000 euro wordt geïnvesteerd in flankerend onderwijsbeleid en 185.000 euro gaat naar het verenigingsleven en een zomer vol aangepaste activiteiten die coronaproof zullen doorgaan. Op vlak van economie zullen bijvoorbeeld alle ondernemingen die in aanmerking komen voor een sluitings- of compensatiepremie van de overheid, ook een extra premie kunnen aanvragen bij de gemeente. “We betalen ook tot 200 euro terug van uitgaven die ondernemingen verrichten in functie van de veiligheid zoals het aankopen van handgels of het plaatsen van plexiglas”, zegt algemeen directeur Kurt Parmenier. “We voorzien een extra bedeling van 20.000 euro bij de Wevelgemse Kadobon. Dat zal online zijn, Wevelgemnaren zullen de kans krijgen om extra bonnen te winnen. Hiermee pompen we 20.000 euro extra in de lokale economie. De Kadobon zal ook gebruikt kunnen worden in de horeca. Als horecazaken een aanvraag indienen voor het plaatsen van een terras, stellen we ons erg flexibel op in de mate van het mogelijke. Een terrasbelasting hebben we hier sowieso niet.”

Welzijn

De gemeente verhoogt de spaargeldlimiet om in aanmerking te komen voor steun. “Vroeger lag die op zo’n 1.300 euro om in aanmerking te komen. Dat bedrag hebben we verdubbeld naar zo’n 3.500 euro spaargeld. Hierdoor zullen we jaarlijks zo’n 36.000 euro extra uitgeven.” De gemeente zorgt ook voor extra voedselpakketten en een minimale gaslevering voor personen bij wie na 2020 een budgetmeter werd geplaatst. Tijdens de lockdown verdeelde de gemeente al vrijetijdspakketten voor kinderen, binnenkort doen ze dat nog eens voor tieners. De gemeente stelt ook een eerstelijnspsycholoog aan om te helpen bij de mentale gezondheid van de burgers. Daarvoor wordt samengewerkt met het Sociaal Huis, ook alle 75 plussers krijgen nog een bezoek om te zien hoe het met hun gaat.

Verenigingsleven

De gemeente voorziet een extra noodsubsidie van 10 procent voor alle verenigingen die nu al een subsidie ontvangen. Ook de uitbetaling van de basissubsidies wordt versneld. “Alle verenigingen kunnen ook nog eens een dossier indienen voor bijkomende ondersteuning. Hiervoor hadden we 36.000 euro voorzien maar nu krijgen we vanuit Vlaanderen ook nog eens 450.000 euro, bestemd voor jeugd- sport- en cultuurverenigingen. Dat vergroot natuurlijk onze mogelijkheden hierin enorm. Hoe we dat geld gaan verdelen onderzoeken we nog.” Organisatoren die materiaal of lokalen van de gemeente huren, hoeven daar niets voor te betalen.

Onderwijs

Voor het eerst in Wevelgem zullen zomerklassen georganiseerd worden. “Dat zal de laatste twee weken van augustus doorgaan voor kinderen vanaf het derde kleuter tot het tweede leerjaar”, zegt algemeen directeur Kurt Parmentier. “We focussen ons hier vooral op de kennis van het Nederlands.” De gemeente werkt hiervoor samen met de scholen.

Zomeractiviteiten

Tenslotte heeft de gemeente een alternatieve zomerprogrammatie uitgewerkt. Het aanbod steunt op vijf pijlers: Wevelgem aan de waterkant, Wevelgem als fietsgemeente, Wevelgem en kunstbeleving, ‘Ik ken Wevelgem van buiten’, en sport in de zomer. Er wordt vooral gemikt op thematische wandel- en fietsroutes, toeristische fotozoektochten en noem maar op. Kleinschalige activiteiten vanuit buurten worden ondersteund door een coach van de gemeente om te zorgen dat alles volgens de maatregels verloopt.

Geen invloed op geplande investeringen

De gemeente schat in dat ze door de coronacrisis 1,84 miljoen euro minder belastinggeld zal binnen krijgen tijdens deze legislatuur. “We zullen ook zo’n 300.000 euro betalen voor het nemen van extra maatregelen, inkomsten die misgelopen zijn, en noem maar op”, zegt algemeen directeur Kurt Parmentier. Toch zullen ook alle geplande investeringen doorgaan, ook nu met het uittrekken van de 633.000 euro. “De financiële situatie van onze gemeente is gezond”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “We graaien uit onze reserve, maar we krijgen gelukkig ook mooie compensaties vanuit de hogere overheden.” Het hele plan wordt vrijdagavond op de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.