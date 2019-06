Wevelgem vervangt alle openbare verlichting naar ledlampen tegen 2022 Alexander Haezebrouck

14u09 3 Wevelgem De gemeente Wevelgem gaat tegen 2022 al haar openbare verlichting ombouwen naar de veel zuinigere ledverlichting. “We investeren daarvoor elk jaar 1,5 miljoen maar op termijn besparen we veel meer op onze energiefactuur en we stoten een pak minder CO2 uit”, zegt schepen van leefmilieu Stijn Tant (CD&V).

Wevelgem gaat hun verlichtingspark samen met stroombeheerder Fluvius in een recordtempo ombouwen naar ledverlichting. “Fluvius stelde voor om alles af te ronden tegen 2030, maar wij willen dat veel sneller en willen klaar zijn tegen 2022”, zegt schepen Stijn Tant. “Daarvoor gaan we 1.438 toestellen per jaar ombouwen. Ons energieverbruik en CO2-uitstoot zal daardoor maar liefst 12 tot 15 keer sneller dalen dan eerder gepland.” Nog een voordeel aan de ledverlichting is dat je ze ook individueel kunt bedienen. “We zullen dus van straat tot straat kunnen bepalen hoe sterk de verlichting daar zal branden”, zegt Tant .”Dat is heel interessant tijdens evenementen bijvoorbeeld, waardoor we op een bepaalde plaats het licht volledig kunnen uitschakelen. We kiezen er ook voor om in woonstraten de verlichting niet meer te gaan doven. Tijdens weekendnachten gaan we ze dimmen naar een lichtsterkte van 50 procent, tijdens weeknachten naar 20 procent. Dat moet de burgers ook een veiliger gevoel geven in plaats dat het echt volledig donker is.” Fluvius plaatst sinds 2015 nog uitsluitend ledverlichtingstoestellen die veel minder verbruiken en langer meegaan dan klassieke lampen. Het doel is om tegen 2023 al hun lichtpunten in Vlaanderen om te bouwen naar leds. Daardoor kunnen alle steden en gemeenten samen jaarlijks 54 miljoen euro besparen op energieverbruik en 44.000 ton aan CO2.