Wevelgem plots bovenaan lijst Sciensano na 11 besmettingen in één week tijd: “We moeten alert blijven, dit toont aan dat het tij snel kan keren” Alexander Haezebrouck

01 juli 2020

16u39 21 Wevelgem Wevelgem prijkt plots op bovenaan op plaats vijf op de lijst van Sciensano, de federale wetenschappelijke instelling voor de Volksgezondheid. Afgelopen week werden 11 besmettingen vastgesteld. “Het lijkt er op dat de besmettingen zich vooral situeren in Moorsele waar op de BaMo school besmettingen werden vastgesteld”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve.

De afgelopen zeven dagen werden in Wevelgem 11 inwoners positief bevonden op het coronavirus. Daarmee komt het op de lijst van Sciensano vandaag net na Brussel te staan waar 16 besmettingen werden vastgesteld. Ter vergelijking: in Kortrijk werden 3 besmettingen vastgesteld, in Menen 4. “Deze cijfers tonen aan het dat het plots snel kan gaan en dat we alert moeten blijven”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Daarom nog een oproep naar de bevolking om je aan de maatregelen te houden. We zijn nog aan het bekijken van waar die besmettingen plots komen maar het heeft er alle schijn van dat het zich vooral situeert in Moorsele.” In de vrije basisschool BaMo in Moorsele werden vorige week één kleuter en twee medewerkers positief getest op corona. “De andere besmettingen zouden zich ook rond situeren”, zegt de burgemeester. De school raadde de klasgenootjes van de besmette kleuter aan om zich zeker ook te laten testen. “Door het feit dat mensen zich laten testen, krijg je natuurlijk meer positieve resultaten ook al zijn die mensen niet zwaar ziek. Op die manier wordt je natuurlijk ook opgenomen in de cijfers. Maar nogmaals, we moeten alert en voorzichtig blijven.” Je kan de lijst zelf hier raadplegen.