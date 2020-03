Wevelgem pakt uit met sociale noodlijn Alexander Haezebrouck

12u29 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem pakt vanaf maandag uit met een sociale noodlijn. Inwoners die zich eenzaam voelen, nood hebben aan een babbel of hulp hebben bij boodschappen, kunnen bellen naar het nummer 056/43.55.06.

“In crisisperiodes zoals deze merken we nog meer dan anders dat we wonen in een Warm Wevelgem”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “We zien dat heel veel mensen zorgen voor elkaar. En dat is ook heel belangrijk. Toch willen we ervoor zorgen dat geen enkele Wevelgemnaar iets te kort komt.” Daarom start de gemeente vanaf maandag met een sociale noodlijn. “Onze medewerkers zijn beschikbaar en zoeken een oplossing voor elk probleem. De vragen zullen ook in alle vertrouwen behandeld worden.” De sociale noodlijn is op weekdagen bereikbaar van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, op vrijdag tot 15 uur. Alle inwoners krijgen dit weekend ook een bewonersbrief in de bus. Daarin zal nog eens alles opgelijst staan over de dienstverlening in deze periode van crisis.”