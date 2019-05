Wevelgem pakt uit met European Disability Card Alexander Haezebrouck

24 mei 2019

16u07 0 Wevelgem In Wevelgem kunnen begeleiders van personen met een beperking binnenkort gratis mee naar evenementen en voorstellingen. Dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad. “We aanvaarden de European Disability Card en de tegemoetkoming naar de begeleiders is een eerste stap”, zegt schepen Frank Acke (CD&V).

De European Disability Card is een kaart die je kan aanvragen bij het agentschap voor personen met een beperking. “Het vervangt alle andere kaarten zoals een parkeerkaart voor gehandicapten”, vertelt schepen Frank Acke (CD&V). “Alleen staat op die kaar niet specifiek vermeld welke beperking je hebt. We geven die kaart nu ook uit bij ons. Een eerste stap is dat begeleiders van mensen met een beperking gratis mee kunnen naar een evenement of een voorstelling. In de toekomst zullen we de mogelijkheden van die kaart nog uitbreiden.”