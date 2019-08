Wevelgem is ‘warme gemeente’ en zet zich

extra in voor kwetsbare jongeren Alexander Haezebrouck

26 augustus 2019

15u43 5 Wevelgem Wevelgem gaat zich meer inzetten voor kwetsbare jongeren. Ze gaan daarvoor samenwerken met het gemeentebestuur, alle Wevelgemse scholen en relevante partners. “De zelfmoordcijfers bij jongeren in Vlaanderen liggen veel te hoog en daar moeten we iets aan doen”, zegt schepen Geert Breughe.

“We willen zoveel mogelijk Wevelgemse kinderen en jongeren bereiken en het thema zo bespreekbaar mogelijk maken”, zegt schepen Geert Breughe. Wevelgem stapt op die manier mee in het project ‘warme gemeente’ net zoals 41 andere steden en gemeenten. Voor het project ‘warme gemeente’ wordt Wevelgem begeleid door Logo Leieland en ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven. Binnenkort zie je ook ‘Warme William’ verschijnen in het straatbeeld in Wevelgem. In Vlaanderen geeft maar liefst 1 op 5 jongeren aan zich niet goed in z’n vel te voelen, dat vertaalt zich ook in het hoge zelfmoordcijfer. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813.