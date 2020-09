Wevelgem inde 88 GAS-boetes in 2019 Alexander Haezebrouck

24 september 2020

14u38 0 Wevelgem Vorig jaar werden in Wevelgem 109 GAS-dossiers overgemaakt, in 88 gevallen eindigde dat ook in een boete. Het aantal GAS-boetes is in stijgende lijn. “Vooral de dossiers over sluikstorten en diefstallen stijgen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

In 2015 ging het op Wevelgems grondgebied nog om 30 GAS-dossiers die werden opgemaakt in één jaar tijd. Nadien steeg dat geleidelijk. In 2016 ging het om 43 dossiers, in 2017 60 dossiers en in 2018 75 dossiers. Vooral het aantal dossiers van diefstallen en sluikstorten stijgt sterk. In 2018 waren er nog maar 7 GAS-dossiers opgemaakt voor diefstallen, vorig jaar waren dat er al 19.

Het aantal dossiers over sluikstorten steeg vorig jaar naar 63, in 2018 waren dat er nog maar 26. “Die stijging kunnen we gedeeltelijk verklaren door de camera’s die MIROM geplaatst heeft aan glas- en textielcontainers. De belangrijkste redenen voor GAS-boetes in Wevelgem zijn sluikstorten en wildplassen. Vorig jaar werden 109 dossiers opgemaakt die werden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. Wevelgem werkt hiervoor samen met Kortrijk. In 88 gevallen leidde het tot een effectieve GAS-boete. In vier dossiers kregen de overtreders een waarschuwing en één dossier is nog in behandeling. In 16 gevallen werd het dossier geseponeerd.