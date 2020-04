Wevelgem houdt digitale Buitenspeeldag met online workshops Alexander Haezebrouck

20 april 2020

12u33 2 Wevelgem De Buitenspeeldag van komende woensdag is door de coronamaatregelen afgelast. De gemeente Wevelgem organiseert daarom een digitale Buitenspeeldag met online workshops. Via Facebook kunnen kinderen circustechnieken aanleren en knutselideeën opdoen.

In Wevelgem stonden heel wat leuke activiteiten gepland op de Buitenspeeldag, maar die gaan nu dus niet door. Daarom zal de gemeente via haar Facebookpagina ‘Wevelgem jeugd’ tussen 14 uur en 17 uur enkele filmpjes van workshops posten. “Via die filmpjes worden technieken aangeleerd, waarna de kinderen zelf aan de slag kunnen”, zegt schepen van jeugd Bas Surmont (CD&V). “De instructeurs staan de kinderen live bij om vragen en problemen op te lossen.” Er staan drie live workhops gepland. Tussen 14 uur en 15 uur staat een workshop Circustechnieken gepland met Tim Vandenberghe van Circus Tico. Tussen 15 uur en 16 uur staat een workshop avontuurlijk spelen met Wildebras gepland en tussen 16 en 17 uur kan je leren knutselen met de jeugddienst van de gemeente. De filmpjes blijven ook na de workshop beschikbaar op de Facebookpagina. Op de website van de Buitenspeeldag staan nog enkele handige tips om buiten te kunnen spelen. Ook de televisiezenders voor kinderen zoals Ketnet en Nickelodeon zullen woensdag speel- en beweegtips uitzenden voor thuis.

Vrijetijdspakketten

Omdat niet alle Wevelgemse gezinnen over een computer of internet beschikken, verdeelt de gemeente ook 150 vrijetijdspakketten. In die pakketten zal de papieren versie van de Buitenspeeldagopdrachten steken met ook nog spel- en knutselmateriaal.