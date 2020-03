Wevelgem belt alle 80-plussers in coronatijden om te weten wie hulp of een babbel kan gebruiken

Alexander Haezebrouck

27 maart 2020

17u11 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem belt al haar 80-plussers op in deze coronatijden. In totaal gaat het om 1.406 inwoners. “We willen weten of alles goed gaat en of ze ergens hulp bij nodig hebben”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Vijftien medewerkers van de gemeente Wevelgem zijn vrijdag begonnen met alle 1.406 Wevelgemse 80-plussers op te bellen. “We willen zeker zijn dat onze oudste inwoners oké zijn in deze coronatijden”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “We stellen hen vragen zoals of alles nog steeds lukt om boodschappen te doen, geraak je bij de apotheker? Heb je iemand die jou komt helpen? Hoe voel je je? Heb je genoeg om handen? Voel je je eenzaam? En zo verder.” Afhankelijk van hun antwoorden, verwijst de gemeente hen door naar de juiste diensten die hen bij problemen kunnen helpen. “Uit de eerste reeks telefoontjes blijkt dat de veel van onze 80-plussers zich prima redden dankzij hulp van de familie, thuiszorg en buren”, zegt de burgemeester. “Ons telefoontje doet hen ook erg veel deugd, dat vertellen ze ons in bijna elk telefoongesprek.” Van zodra alle 80-plussers gehoord zijn, zal de gemeente ook alle inwoners opbellen tussen de 75 en 80 jaar oud.

Verveling

De gemeente pakte eerder al uit met een sociale noodlijn voor inwoners die hulp nodig hebben tijdens deze coronatijden. Daar kwamen tot nu toe al twintig telefoontjes toe. De gemeente ontving ook zes mailtjes. “De vragen die bewoners stellen zijn vooral erg concrete dingen zoals vragen over het groenafval tot reizigers die in het buitenland gestrand zijn. Er zitten ook telefoontjes bij van mensen die niet goed om kunnen met de verveling of die door de hele situatie toch wat in paniek zijn en iemand nodig hebben om daarover te kunnen praten.” De boodschappendienst van de gemeente heeft ondertussen ook al zo’n zeven leveringen gedaan.