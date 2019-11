West-Vlaamse ontwerpt groot deel olympisch dorp in Parijs: “Niet mijn meest prestigieuze project, maar het springt wel in het oog” Redactie

25 november 2019

22u16 0 Wevelgem De West-Vlaamse architecte Anne Mie Depuydt ontwerpt met haar architectenbureau in Parijs een groot deel van het olympisch dorp voor de Olympische Spelen die in 2024 plaatsvinden in de Franse hoofdstad. “Het meest prestigieuze project dat ik al deed is het niet, maar wel het project met de meeste internationale weerklank”, vertelt de Wevelgemse vanuit Parijs.

Anne Mie Depuydt uit Wevelgem is ondertussen al zo’n 30 jaar actief als architecte in de Franse hoofdstad. Ze runt er momenteel haar architectenbureau uapS waar 20 architecten werken. “Om het olympisch dorp voor de atleten uit te bouwen werd een investeerdersgroep aangesteld”, vertelt architecte Anne Mie Depuydt. “Zij hadden drie kandidaat architecten die voor een jury moesten verschijnen. Ze hebben uiteindelijk mij gekozen om mee te werken met mijn architectenbureau. Er werden heel wat voorwaarden gesteld. Zo moest het dorp vooral erg milieuvriendelijk zijn.” Anne Mie werkt aan het dorp in Saint-Ouen-Sur-Seine. “Daar komen twaalf gebouwen waarvan we met ons architectenbureau verantwoordelijk zijn voor vier gebouwen en de omgeving errond. Het gaat in totaal om 51.000 vierkante meter. Omdat alles zo milieuvriendelijk mogelijk moest worden gemaakt, werken we heel veel met hout. Na de Spelen zullen de gebouwen dienen als nieuwe woningen.” Anne Mie haalde internationaal al heel wat projecten binnen, en dit is voor haar niet het meest prestigieuze tot nu toe. “Architecturaal en op vlak van ruimtelijke ordening is het wel een enorm project natuurlijk. Omdat de gebouwen eerst zullen dienen voor de olympische en paralympische atleten springt het project wel in het oog natuurlijk. Wat wel straf is, is dat alles in 2,5 jaar tijd zal gebouwd worden, wat erg snel is.”

Vlaamse grond

Anne Mie Depuydt studeerde af in 1987 aan de faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas in Gent. “Daarna ben ik naar Parijs gegaan, en daar ben ik gebleven”, lacht ze. “Ik had het geluk om snel aan de slag te kunnen bij architect Dominique Perrault die ook mee in het project zit. Daar heb ik vijf jaar gewerkt, daarna heb ik nog drie jaar elders gewerkt en daarna ben ik begonnen met mijn architectenbureau uapS. De architecte haalde al heel wat projecten binnen. “Maar ik blijf ook nog in de Vlaamse klei geworteld hoor”, vertelt Anne Mie, die af en toe moet zoeken naar het juiste Nederlandse woord. “We stonden in voor de hele centrumvernieuwing van Deinze aan de Leie. Ook nu zijn we daar nog aanwezig met enkele kleinere projecten. De eerste wedstrijd die ik won, was trouwens voor de stad Kortrijk. Daar had ik een heel mooi project uitgetekend voor de V-Tex-site. Helaas is dat nooit uitgevoerd geweest.” De V-Tex-site is tot op vandaag een verloederd stadsdeel in Kortrijk. In de toekomst zal daar een buurtpark aangelegd worden, maar helemaal concreet is dat nog niet. Anne Mie Depuydt is trouwens de nicht van Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V).