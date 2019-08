Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen

Alexander Haezebrouck

25 augustus 2019

In de Roodbaardstraat in Wevelgem gingen dieven er in de nacht van vrijdag op zaterdag vandoor met enkele dure werkmaterialen uit een bestelwagen. Ook in een bestelwagen in de Menenstraat werd ingebroken, daar werd op het eerste gezicht niets uit gestolen.

De daders slaagden erin het achterportier van de bestelwagen die in de Roodbaardstraat geparkeerd stond, te forceren. Ze gingen er vandoor met twee slaghamermachines, twee boormachines, één slijpschijf en één elektrische boormachine. Allemaal van het merk Makita. Ook in de Menenstraat iets verderop in Wevelgem hebben dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in een bestelwagen. De Peugeot Boxer stond geparkeerd achteraan de tuin van een woning aan de kant van de Parkstraat. De dieven klommen over de omheining en slaagden erin het slot van de bestelwagen te forceren. De eigenaar stelde de inbraak zaterdagmorgen vast. De hele bestelwagen was volledig overhoop gehaald. Het is niet duidelijk of de inbrekers ook effectief iets hebben meegenomen. De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.