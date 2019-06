Werken voor nieuwe brug tussen Wevelgem

en Lauwe starten voor 2021 Alexander Haezebrouck

19 juni 2019

19u32 0 Wevelgem De start van de werken van de nieuwe brug over de Leie tussen Wevelgem en Lauwe staat gepland voor 2021. “Het voorontwerp wordt momenteel afgewerkt”, zegt woordvoerster Hélène Vermeulen van De Vlaamse Waterweg.

Het precieze tijdstip van de nieuwe brug over de Leie tussen Wevelgem en Lauwe is nog niet bekend. “We stemmen ook af met de werken van de nieuwe brug in Bissegem”, zegt Hélène Vermeulen van De Vlaamse Waterweg. “We willen vermijden dat beide bruggen op hetzelfde moment open liggen. Het is wel de bedoeling dat de brug in Bissegem eerst aangepakt wordt, tenzij die werkzaamheden vertraging oplopen natuurlijk.” De nieuwe brug tussen Lauwe en Wevelgem zal hoger liggen dan de vorige zodat grotere schepen er kunnen passeren. Het kostenplaatje wordt geraamd op 2,24 miljoen euro. Omdat er aan de Leiebrug in Lauwe amper woningen staan, is de impact van de werken eerder klein.