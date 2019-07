Werken nieuw zwembad De Zwemkom zijn gestart, landbouwers kunnen daar grondwater aftappen Alexander Haezebrouck

19u01 0 Wevelgem De bouw van het nieuwe zwembad De Zwemkom aan het sportcentrum in Wevelgem zijn gestart. Begin 2021 zou het af moeten zijn. Tijdens de graafwerken moet het grondwater opgepompt worden. “Voor het eerst in Vlaanderen slaan we die op in een container en zullen landbouwers hier water kunnen komen aftappen”, zegt projectleider Bart De Riemaeker van Algemene Bouw Maes.

De werken voor het nieuw zwembad zijn nu officieel gestart. Als alles goed gaat, dan kan er begin 2021 geplonsd worden in het gloednieuwe zwembad ‘De Zwemkom’ aan het sportcentrum van de gemeente. De site wordt opgewaardeerd met een vernieuwde atletiekpiste en een beachvolleybalveld. “Tijdens het bouwen van het zwembad moeten we het grondwater oppompen”, vertelt De Riemaeker. “Voor het eerst in Vlaanderen verzamelen we al dat grondwater in een container waar plaats is voor 80 kubieke meter aan water. Dat water kan voor landbouwers gebruikt worden om hun gewassen mee te besproeien. Let wel, het water kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor aardbeienteelt en is niet drinkbaar.” De gemeente is het idee erg genegen en is nog bezig om een reglement op te maken voor de landbouwers die water willen komen aftappen. “Mocht ook in onze regio door de hitte zoals vorig jaar een captatieverbod komen, dan kunnen ze hier terecht”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). Op de gelijkvloerse verdieping komt het zwembad dat uit drie baden zal bestaan. Het grootste wordt het sportbad van 25 meter met 6 zwembanen. Het diepe gedeelte krijgt een verstelbare bodem tot 3 meter diep. Naast het grote zwembad komt een instructiebad vergelijkbaar met dat in de huidige zwemzaal en met een peuter- en recreatiebad van 30 centimeter diep met een brede binnenglijbaan, een kleine glijbaan en talrijke speelelementen. Dankzij een passerelle doorheen de zwembadhal zullen bezoekers de zwemmers beneden aan het werk zien en ook de cafetaria op de eerste verdieping zal uitkijken uit op het zwembad. Het project kost bijna 10 miljoen euro, waarvan ruim 1 miljoen gesubsidieerd wordt via de projectoproep bovenlokale sportinfrastructuur.