Werken nieuw zwembad De Zwemkom schieten goed op Alexander Haezebrouck

20 februari 2020

20u10 0 Wevelgem De werken aan het nieuwe zwembad langs de Menenstraat in Wevelgem schieten goed op. “De muren en de zwembadkuipen liggen er waardoor je de vorm ondertussen goed begint te zien, we zitten mooi op schema”, zegt schepen Geert Breughe.

De werken aan het nieuwe zwembad startten in juli vorig jaar en schieten ondertussen goed op. “Op dit moment begin je eindelijk al te zien hoe het er ongeveer gaat uitzien”, zegt schepen Geert Breughe. “Het geraamte van de eerste verdieping staat er bijna helemaal en de zwembadkuipen liggen er, klaar om gevuld te worden. Het interieur moet natuurlijk nog volledig gedaan worden.” Binnenkort starten ook de riolerings- wegenis- en omgevingswerken voor het zwembad. “Dat gaat over de aanleg van de parking en de toegangsweg daar naar toe. Op de parking zal plaats zijn voor 76 gewone parkeerplaatsen en vier plaatsen voor personen met een handicap. Omdat bij hevige regenval die strook vaak onder water stond, vernieuwen we ook de riolering. Ook de vernieuwingswerken aan de atletiekpiste naast het zwembad starten eind april.” Naast de parking komt ook een overdekte fietsenstalling met 22 beugels, goed voor 44 fietsen. “We voorzien ook een zone voor bakfietsen. Het zwembad zal uit drie baden bestaan. Het grootste wordt het sportbad van 25 meter met 6 zwembanen. Het diepe gedeelte krijgt een verstelbare bodem tot 3 meter diep. Naast het grote zwembad komt een instructiebad met een peuter- en recreatiebad van 30 centimeter diep met een brede binnenglijbaan, een kleine glijbaan en talrijke speelelementen. Het zwembad moet klaar zijn begin volgend jaar.

Openwerfdag op 1 maart

Op zondag 1 maart organiseert de gemeente een openwerfdag. “In de voormiddag ontvangen we groepen zoals de zwemclub, in de namiddag mag iedereen die geïnteresseerd is een kijkje komen nemen op de werf”, zegt schepen Breughe. “We bouwen niet elk jaar een nieuw zwembad, dus is het een unieke kans om dit eens te komen bekijken. Iedereen is welkom vanaf 13 uur tot 17 uur.