Weinig sfeer zonder massa aan eindmeet Gent-Wevelgem, maar burgemeester “ongelooflijk content”: “Lichtpuntje in lastige tijden” Christophe Maertens

11 oktober 2020

18u54 0 Wevelgem Dat het geen normale editie van Gent-Wevelgem zou worden, stond al even vast. De organisatoren hadden opgeroepen om het wielerevenement thuis te volgen. De wielerliefhebbers die toch naar het centrum afzakten, wachtte een weinig sfeervolle koersfinale. En tóch was Wevelgems burgemeester Jan Seynhaeve na afloop in de wolken. “We kregen onverhoopt nog onze wielerhoogdag en daar kunnen we in deze lastige tijden alleen maar ongelofelijk content mee zijn.”

Dat Gent-Wevelgem alsnog werd gereden, is op zich al een klein wonder. De coronacijfers gaan al dagen de hoogte in en vorige week werden de maatregelen verstrengd. De koers ging toch van start, maar ambiance was er niet, noch aan de start in Ieper , noch aan de finish in Wevelgem. De organisatie had dan ook opgeroepen om het wielerevenement thuis te volgen voor tv. Aan de aankomstzone in Wevelgem werden 200 mensen toegelaten en op het Guldenbergplein 400. Wie erbij wou zijn, moest een ticket bestellen en kon dan terecht in een van de twee horecazaken in het centrum van Wevelgem.

40 tickets

Café Apero & Vinyl is er een van. Lowie Coolsaet (26) staat sinds enkele maanden aan het roer van de zaak. In vorige jaren was het café vaak de plaats waar een dol feestje werd gebouwd na de koers. Dit jaar was het wel even anders. “Mijn eerste dag in de bar zou normaal de dag van Gent-Wevelgem zijn geweest eind maart”, aldus de jonge kroegbaas. “Net als de koers werd ook de opening van mijn café uitgesteld door corona.”

“Op basis van onze capaciteit kregen we aanvankelijk 40 tickets, maar dat was nog voor de verstrenging van de maatregelen. Daardoor moesten we minderen naar zestien mensen. Veel is dat niet, maar we hebben er het beste van gemaakt. Ik zie het gewoon als een extraatje. We zijn al blij dat de koers heeft plaatsgevonden, want de kans was groot dat er niets was.”

In het café was er een tv en konden de gasten aan hun tafeltje de wedstrijd volgen. Iedereen hield zich aan de regels. “Ik ben blij dat de klanten dat deden”, aldus Lowie. “Bij de aankomst konden we gewoon naar buiten gaan kijken. Dat gaf wel een surrealistisch beeld, want andere jaren staat het hier bomvol volk. Een voordeel is dat je zelf wat meer kan genieten van de koers.”

Steun van de gemeente

Lowie zegt dat hij veel steun kreeg van het gemeentebestuur. “Hoe die mensen het allemaal geregeld kregen is fenomenaal”, aldus de cafébaas. “Zonder begeleiding had het een samenscholing kunnen zijn die we niet in de hand hadden.”

Wevelgem stelde coronastewards aan die de mensen controleerden bij het binnenkomen van de ticketzone. “We namen de temperatuur op van de bezoekers en controleerden hun ticket. Als alles in orde bleek kregen ze een gepersonaliseerd mondmasker”, zegt Marinka Dejaeghere, die al vijftien jaar als vrijwilliger meewerkt aan Gent-Wevelgem. “Normaal begeleid ik de vips of zo, maar nu was het een heel andere opdracht die ik kreeg. Het is allemaal goed verlopen. Af en toe troepten aan de aankomst te veel mensen samen en moest de politie even tussenkomen. Verder bleef alles rustig, wat ook niet te verwonderen is, met zo weinig volk. De sfeer is niet zoals als andere jaren. Maar bon, we hebben ons best gedaan en onze verantwoordelijkheid genomen.”

Wielerhoogdag

“We zijn blij dat we dit jaar toch een editie van Gent-Wevelgem mochten verwelkomen”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Het was anders dan de andere jaren, zonder vipformules en zonder samengetroepte massa’s rond de aankomstmeet. Toch kregen we onverhoopt nog onze wielerhoogdag en daar kunnen we in deze lastige tijden alleen maar ongelofelijk content mee zijn.”