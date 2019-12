Wat met het masterplan voor het centrum? Christophe Maertens

13 december 2019

14u43 2

Het is geweten dat Wevelgem zijn centrum wil verfraaien met meer groen en een plein. In deze legislatuur wordt daar verder werk van gemaakt, blijkt uit het meerjarenplan.

“Van zodra het nieuwe zwembad opengaat, komt het oude zwembad in het centrum leeg te staan”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Het is de bedoeling dat we dat zwembad en de aangrenzende sporthal slopen, van zodra de nodige alternatieven beschikbaar zijn. De sporthal wordt op dit moment onder andere nog gebruikt door de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool. Zij krijgen een nieuwe ruimte voor bewegingsopvoeding, normaal gezien binnen de schoolmuren. We kopen een woning naast de school, waarmee we extra ruimte maken voor ons onderwijs.”

De gemeente ziet de ruimte die in het centrum vrijkomt als een mooie kans. “In deze legislatuur denken we verder na over hoe we het centrum van onze gemeente concreet vorm gaan geven”, aldus de burgervader. Het staat wel al vast dat er mee groen komt naast het gemeentehuis als een soort uitbreiding van het park. Dat kan op een slimme manier worden gecombineerd met een ander project, zoals woningbouw. Ook moeten er parkeermogelijkheden zijn, dat kan zowel bovengronds als ondergronds. In afwachting die knoppen doorgehakt zijn, willen we de site alvast ontharden en een tijdelijke groene invulling geven.”

Voor het oude zwembad tegen de vlakte gaat, wordt het een jaar ter beschikking gesteld voor tal van kunstprojecten, onder impuls van een curator.

Deze legislatuur wordt voor het centrum van Wevelgem 7.027.000 euro voorzien. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor het onthardingsproject Deken Jonckheerestraat, waarbij een groene oase wordt gemaakt, wegenwerken in functie van het masterplan, de vergroening in het centrum en de nieuwe sporthal.