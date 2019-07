Wannes Cappelle en De Romeo’s headliners op Klein Tokyo festival Alexander Haezebrouck

15u58 0 Wevelgem Komend weekend organiseert het cultuurcentrum van Wevelgem opnieuw het Klein Tokyo festival in Moorsele. Het Sint-Maartensplein wordt gezellig aangekleed. “En met twee topnamen als Wannes Cappelle en de Romeo’s op zaterdag en zondag is ambiance verzekerd”, zegt Lennert Deleu.

“We gaan het Sint-Maartensplein zo gezellig mogelijk aankleden met veel groen”, vertelt Lennert Deleu van het Klein Tokyo festival. “Vorig jaar konden we een eerste keer kennis maken met het vernieuwde plein. Nu kennen we het al beter en weten we meer hoe we de locatie kunnen uitspelen. In de kerk is zaterdag Wannes Cappelle de headliner, in het OC staat comedian Thomas Smith.” Zondag wordt een mix van vanalles op Klein Tokyo. “We voorzien kinderanimatie waarbij hutten en kastelen worden gemaakt uit recuperatiemateriaal. Er zullen ook een bar en foodtrucks voorzien zijn. ’s avonds is er een Vlaams muziekfeest met onder andere Jo Vally, Lissa Lewis en De Romeo’s als hoofdact die het plein van voor naar achter zullen doen bewegen.” Voor de optredens in de kerk en in het OC reserveer je best tickets, Wannes Cappelle is ondertussen al uitverkocht .