Wagen bejaarde man belandt op zijkant na botsing VHS

16 oktober 2019

17u35 1 Wevelgem G.P. uit Wevelgem liep woensdagmiddag lichte verwondingen op bij een ongeval langs de Roeselarestraat in Wevelgem. De 85-jarige man botste daar licht met een Volvo V50 die uit de andere richting kwam. Dat gebeurde op een plek waar geparkeerde voertuigen aan beide kanten van de straat een vlotte doorgang van het kruisende verkeer wat moeilijker maakten.

P. reed volgens getuigen al een tijdje bijzonder onzuiver. Hij had moeite om de rechte weg te volgen, verloor de controle over het stuur, week af van z’n rijvak en botste zo tegen het linkerachterwiel van een geparkeerde Fiat 500, eigendom van iemand die in de buurt woont. Hoewel G.P. niet uitzonderlijk snel reed, belandde zijn Peugeot 206 toch op z’n zij, in het midden van de weg. De brandweer snelde te hulp maar hoefde de man niet te bevrijden. Toen duidelijk was dat hij niet ernstig gewond was, kon de automobilist via zijn intussen geopende kofferdeksel naar buiten klauteren. Hij werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Roeselarestraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer, tussen de Reutelstraat en de Nachtegaalstraat.