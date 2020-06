Vzw Thaise Vrienden Wevelgem schenkt 15.000 euro aan twee Wevelgemse woonzorgcentra Alexander Haezebrouck

12 juni 2020

18u54 0 Wevelgem De vzw Thaise Vrienden Wevelgem heeft de woonzorgcentra Elckerlyc en Sint-Camillus in Wevelgem elk 7.500 euro geschonken. “We realiseerden al mooie projecten in Thailand, met de coronacrisis wilden we ook iets doen voor de Wevelgemse bevolking”, zegt voorzitter Frank Plets.

“We hebben met onze vzw al mooie projecten gerealiseerd in Thailand”, vertelt voorzitter Frank Plets. “Zo bouwden we een internaat in Chiang Mai voor 80 leerlingen. Het schooltje dat gebouwd was in hout was volledig aan het wegrotten. Met een aannemer uit Bankok hebben we dat schooltje volledig heropgebouwd met een aanbouw voor toiletten. En zo deden we nog zaken zoals de bouw van een schooltje in Chiang Rai in het uiterste noorden van Thailand. Maar nu brak ook bij ons nood uit door de coronacrisis. We hebben allemaal de toestand gezien, en die was bij momenten benauwelijk. Hoog tijd vonden we om ook hier de mensen in Wevelgem te helpen. Daarom deze schenking.” De vzw nam contact op met burgemeester Jan Seynhaeve, samen werd beslist om een schenking voor de woonzorgcentra te doen. Bij de vzw kijken ze ondertussen al uit naar hun volgende Thai Event en hopen ze op een grote opkomst om hun werk voor het goede doel verder te zetten.