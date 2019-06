Vuilniswagen vat vuur tijdens ophaalronde in Wevelgem LSI

27 juni 2019

12u56

Bron: LSI 14 Wevelgem Op de industriezone Wevelgem-Zuid heeft rond 11 uur deze middag een vuilniswagen van afvalverwerkingsbedrijf Suez uit Izegem vuur gevat. Er raakte niemand gewond maar de inhoud van de vuilniswagen blussen bleek een lastige klus.

Aan het vliegveld in Wevelgem merkten chauffeur-opladers Jurgen Verhelle en Yves Pynket uit Emelgem (Izegem) op dat er rook opsteeg aan de bovenkant van hun vuilniswagen. “We waren aan de slag om containers met bedrijfsafval op te halen”, vertellen de twee ervaren werkkrachten. “Even voordien hadden we na een eerste ronde al gestort. Toen merkten we niets. Het was pas onze vijfde klant van de volgende ophaalronde.” Jurgen en Yves reden nog wat verderop, tot in de Kouterstraat, waar ze hun vuilniswagen veilig op een open ruimte langs de kant van de weg konden plaatsen en belden de brandweer. Toen die zo’n tien minuten later ter plaatse was, steeg er al heel wat rook uit de vuilniswagen op.

Door de brand kon de vuilniswagen niet meer open en konden de brandweermannen moeilijk aan het brandende vuilnis. Met fijne blusstangen konden wel eerste bluswerken plaatsvinden. Het was wachten op een tweede vuilniswagen om met de druk van die leidingen ook de defecte vuilniswagen opnieuw open te krijgen. Na de bluswerken vervolgden Jurgen en Yves met een nieuwe ophaalwagen hun ophaalronde. “Onze werkdag zal wel zo’n twee uur langer duren vandaag”, klonk het.

Hoe de brand onstond, was nog niet meteen duidelijk. Woensdag was net een lek aan een olieleiding hersteld. Zelfontbranding door de hitte of een smeulende rest in één van de opgehaalde containers behoren tot de mogelijkheden.