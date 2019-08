Vrouwelijke skydivers breken Belgische records: “Dit weekend stellen we die records nog scherper” Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

18u09 0 Wevelgem Een groep vrouwelijke skydivers heeft vrijdag tot twee maal toe een Belgisch record gebroken boven het vliegveld van Moorsele. Donderdag verbeterden ze het 14 jaar oude record van 24 vrouwelijke skydivers die één figuur maakten, ze deden het met één vrouw meer. “Dit is een zalig gevoel, maar dit weekend doen we nog straffer”, klinkt het.

Ze zijn met veel ambitie naar Moorsele gekomen, en hebben hun doelen meteen ook waargemaakt. Een groep van zo’n 30 vrouwelijke skydivers is bezig met nationale records te breken in het skydiven voor vrouwen. “Donderdag maakten we al een figuur met 25 vrouwen in de lucht, dat is één vrouw meer dan het vorige record”, vertelt Charlotte Estévenart (29). “Vrijdag slaagden we erin om twee figuren in de lucht te vormen met 25 vrouwen.” Dit weekend hopen ze hun records nog scherper te stellen. “We hopen om het Belgisch record op 26 of 27 vrouwen te stellen”, klinkt het. “Zaterdag zal wellicht te slecht weer zijn, maar zondag moet het lukken.” De skydivers worden gesteund door ex-judoka Gella Vandecaveye die komend weekend ook een duosprong zal maken.