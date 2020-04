Vrouw gewond na botsing tegen geparkeerde wagen: aanzienlijke materiële schade VHS

28 april 2020

18u58 8 Wevelgem Langs de Kwadestraat in Gullegem gebeurde dinsdagnamiddag rond 13.45 uur een ongeval. Daarbij raakte een automobiliste lichtgewond.

Een vrouw uit Kortrijk week er met haar bestelwagen om nog onbekende reden af van haar rijvak. Dat gebeurde kort voor het kruispunt met Nekkerplas en Zevenkaven. Het voertuig botste op het linkerachterwiel van een geparkeerde Volkswagen Golf break. Door de klap brak een wiel af van de Volkswagen die niet alleen tegen een andere geparkeerde wagen maar vooral ook tegen een huisgevel werd geduwd. De bestuurster van de bestelwagen leek helemaal niet erg gewond maar was wel in shock. Ze werd naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Door het ongeval was er een tijdlang alleen beurtelings verkeer mogelijk in de omgeving.