Vrijgesproken voor verkrachting, wel veroordeeld voor aanranding Alexander Haezebrouck

08 april 2020

13u18 0 Wevelgem Een 40-jarige man uit Wevelgem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel voor de aanranding van de eerbaarheid van een vrouw. De vrouw beschuldigde hem van verkrachting, maar dat achtte de rechter niet bewezen.

De 40-jarige Wevelgemnaar en de vrouw hadden een goed vriendschappelijk contact met elkaar toen ze beiden in haar zetel belandden op 16 juni 2018. Beiden dronken alcohol en vielen op een gegeven moment in slaap. Toen de vrouw wakker werd, lag ze plots in haar slip. Ze vermoedde dat hij haar oraal had bevredigd. Later kreeg ze ook pijn aan haar geslachtsdeel, waardoor ze vermoedde dat hij haar ook gepenetreerd had. Onderzoek wees uit dat er speeksel van de man op haar slip werd gevonden. Volgens de man was er niets gebeurd en viel hij ook achterover toen hij de het resultaat van het DNA-onderzoek hoorde. Naast de voorwaardelijke celstraf is de man ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.