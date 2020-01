Vriendinnen van mama zamelen massaal geld in voor baby Victor met spierziekte SMA: “Zoveel respons doet ongelooflijk veel deugd” Teller staat na maand op 80.000 euro, geld gaat naar behandeling Alexander Haezebrouck

23 januari 2020

20u37 0 Wevelgem Er blijven acties bijkomen om geld in te zamelen voor baby Victor, die aan de zeldzame ziekte SMA lijdt, net als baby Pia. Ook hij moet mogelijk op termijn behandeld worden met Zolgensma, het peperdure medicijn van 1,9 miljoen euro. Vriendinnen van de mama van Victor doen hun uiterste best om het jongetje te helpen. “We organiseren een spaghetti-avond, verkopen snoep, kaarsen en plantjes”, vertelt Lisa Orgaer, één van hen.

De mama’s van de klas van de grote zus van Victor in de Wijnbergschool in Wevelgem zitten niet stil. Ze raakten bevriend met Sigrid Courselle en zetten nu alles op alles om haar zoontje Victor te helpen. Hij lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie) type 1, de ergste vorm van de zeldzame ziekte die de spieren onherstelbaar afbreekt. Victor wordt behandeld met Spinraza, een middel dat 88.000 euro per prik kost, maar gelukkig volledig wordt terugbetaald. Victor kreeg de afgelopen tijd om de twee weken een prik in het ruggenmerg. Op vrijdag 24 januari staat de volgende inspuiting gepland. Daarna krijgt hij om de vier maanden die prik. Mogelijk heeft Victor echter in de toekomst ook het nog veel duurdere medicijn Zolgensma nodig, goed voor 1,9 miljoen euro per prik, net zoals Pia.

Woensdagavond kwamen ze samen om zakjes te vullen met snoep om die dan te verkopen ten voordele van Victor. “Het verhaal van Victor heeft ons enorm aangegrepen”, vertelt Lisa Orgaer. “Ze verloren in 2017 al eens een kindje op vijfjarige leeftijd door een zeldzame ziekte, en nu overkomt hen dit. Daarom hebben we besloten om samen alles uit de kast te halen om de medische kosten voor Victor te kunnen bekostigen.”

Veel steun

De vriendinnen sparen kosten nog moeite. Ze gaan snoepzakjes verkopen voor 2,50 euro per zakje, en gaan ook plantjes en kaarsen verkopen. “Alle beetjes helpen”, zeggen ze. Op 15 februari staat een heuse spaghetti-avond gepland in de Porseleinhallen in Wevelgem. “We hopen op achthonderd personen, vierhonderd tickets werden ondertussen al verkocht”, vertelt Lisa. “Het is ook ongelooflijk hoeveel steun we van de lokale handelaars krijgen. Voor de spaghetti-avond bijvoorbeeld hoeven we helemaal niets te betalen. Alle ingrediënten voor de saus en de spaghetti krijgen we als sponsoring. De KSA zal de saus maken, zij zijn het gewoon om voor grote groepen te koken. De volledige opbrengst zal dus naar Victor gaan. De solidariteit van al die mensen is zo mooi.” Wie spaghetti wil komen eten op 15 februari in de Porseleinhallen kan tickets vragen via victorkracht150220@gmail.com. Een volwassene betaalt 12 euro, kinderen 7 euro en wie liever een broodje wil eten, kan dat voor 5 euro. De mama van Victor, Sigrid Courselle, is blij met al die acties. “Dat doet ongelooflijk veel deugd, ja. Maar we focussen ons daar niet te veel op en richten ons vooral op de zorg voor Victor.”

Al 80.000 euro ingezameld

De inzamelactie heeft in ongeveer één maand al zo’n 80.000 euro opgeleverd. Daarnaast zijn nog tal van acties, ook uit bekende hoek. Zo veilt bokser Delphine Persoon het gepersonaliseerde en gesigneerde T-shirt dat ze droeg op het wereldkampioenschap in Amerika vorig jaar. Drievoudig Gouden Schoen-winnares Tessa Wullaert veilt dan weer haar voetbalschoenen en crossers zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert veilen hun truitjes voor Victor. Mogelijk heeft Victor op termijn hetzelfde dure medicijn nodig als baby Pia, een behandeling die 1,9 miljoen euro kost. Baby Victor steunen kan via de pagina op gofundme.com, die je kunt vinden op www.victorkracht.com of op het rekeningnummer BE33 1043 8386 7746.