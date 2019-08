Vrachtwagenparking met zelfreinigend toilet

en douche geopend op industrieterrein Alexander Haezebrouck

29 augustus 2019

19u25 0 Wevelgem Op het industrieterrein van Gullegem-Moorsele is een nieuwe vrachtwagenparking geopend die plaats biedt aan 31 vrachtwagens. Op de parking is zelfs gezorgd voor een zelfreinigend toilet en een zelfreinigende douche die de chauffeurs kunnen gebruiken voor één euro. De investering kost 800.000 euro.

“Sinds de vorige legislatuur zijn we bezig om de industriezone te revitaliseren”, zegt schepen Stijn Tant (CD&V). “We hebben gezorgd dat de industriezone veiliger en beter is voor fietsers zodat mensen met de fiets kunnen gaan werken. Maar hierdoor is er ook minder plaats voor vrachtwagens om te parkeren. Dat probleem hebben we nu opgelost.” Volgens de schepen gaat het om een zeer moderne vrachtwagenparking. “We zorgen voor een zelfreinigend toilet en een zelfreinigende douche die vrachtwagenbestuurders kunnen gebruiken voor één euro. Daarnaast hebben we ook voor een picknickbank gezorgd, camerabewaking en een afvalcontainer. De parking is bedoeld voor leveranciers of afnemers van producten van bedrijven. De bedrijven kunnen plaatsen reserveren op de parking. Zij kunnen een code doorgeven aan de vrachtwagenbestuurder die daarmee kan oprijden op de parking.” De nieuwe parking heeft in totaal 800.000 euro gekost, die kosten worden gedragen door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Leiedal en de gemeente Wevelgem. Het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele is ongeveer 160 hectare groot en biedt plaats aan ongeveer 120 bedrijven.