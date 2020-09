Vrachtwagen rijdt gaskraan kapot Alexander Haezebrouck

04 september 2020

13u39 0 Wevelgem Een vrachtwagen reed vrijdagvoormiddag een gasaansluiting stuk in de Bieststraat ter hoogte van de Kleine Molenstraat. Door het ongeval kwam gas vrij. De Bieststraat werd een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.

Een vrachtwagen die vanuit de Bieststraat de Kleine Molenstraat indraaide, reed daarbij de gasaansluiting langs de straat kapot. De vrachtwagenchauffeur maakte allicht een grote bocht om de straat te kunnen inrijden. De chauffeur reed nadien door, mogelijk had hij niets in de gaten. Het zorgde er wel voor dat de gaskraan volledig open kwam te staan. De brandweer snelde ter plaatse maar kon het euvel niet meteen zelf verhelpen. Het ging om een kraan waar middendrukleiding wordt omgezet naar lagedruk. Het was wachten op de technische dienst van Fluvius om het euvel te verhelpen. Voor de veiligheid werd de Bieststraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. De huizen die vlak bij de gaskraan staan, hoefden niet ontruimd te worden.