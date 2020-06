Vos blijft dood en vernieling zaaien: bescherm uw kippen en ander pluimvee VHS/LSI

03 juni 2020

20u02 14 Wevelgem Een vos blijft voor onrust zorgen bij bezitters van kippen en ander pluimvee in voornamelijk Wevelgem, maar ook Bissegem en Menen. De voorbije dagen en weken werden tientallen kippen doodgebeten. “Niet fijn voor wie het meemaakt, maar de vos zoekt nu eenmaal voedsel”, zegt Kristina Naeyaert, voorzitter van Natuurpunt Wevelgem.

Op sociale media krioelt het van mensen die ’s morgens (een deel van) hun kippen dood aantroffen, na een nachtelijk bezoek van een vos. Enkele dagen geleden brachten we al het verhaal van pluimveeliefhebbers Jackie Soete en Chantal Despriet in Bissegem, bij wie veertien kippen werden doodgebeten. Zes andere zijn spoorloos. Kweker Christophe V. uit Menen speelde naar eigen zeggen 44 kippen kwijt. Bij gewone liefhebbers is de tol vaak minder zwaar.

De roep van de natuur

Kristina Naeyaert, voorzitter van Natuurpunt Wevelgem, begrijpt de ergernis en het verdriet van de mensen die in hun kippenren slachtoffer werden. “Het komt er op aan ervoor te zorgen dat de vos niet bij de kippen kan”, zegt Kristina. “Dat is niet eenvoudig want de vos is een doorzetter. Deze periode is het dier extra actief omdat er jongen zijn en die moeten natuurlijk gevoed worden. Daardoor is de vos verplicht om meer voedsel te zoeken dan anders.” De vrouw begrijpt dat veel mensen de vos liever kwijt dan rijk zijn. “Ik zou het ook niet graag meemaken, dat mijn kippen doodgebeten zijn. Maar de vos hoort gewoon in de natuur en is ook goed voor een aantal zaken. Hij eet namelijk ook muizen en ratten, da’s dan weer een voordeel.”

