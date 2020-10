Voorwaardelijke celstraf maar effectieve boete voor agressieve koerier na klappen aan tieners LSI

07 oktober 2020

14u39

Bron: LSI 1 Wevelgem Een 25-jarige koerier uit Moeskroen is woensdag bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden omdat hij op 13 december 2017 in Wevelgem uit zijn bestelwagen stapte en twee fietsende tieners klappen gaf. Pas na een oproep tot getuigen via sociale media kon hij geïdentificeerd worden. Hij moet een boete van 800 euro betalen en een schadevergoeding.

Op 13 december 2017 waren Jelle Lafosse en zijn vriend Dayton Behedt, beiden 13 jaar toen, met hun fiets onderweg van het VTI van Gullegem naar huis in Wevelgem. In de Bieststraat in Wevelgem wilden ze een grote plas ontwijken waardoor ze even in het midden van de straat fietsten. Dat was niet naar de zin van een man achter het stuur van een bestelwagen. Er volgde een kleine hapering waarna de fietsende tieners even vragend hun arm opstaken. Dat was genoeg voor de chauffeur om rechtsomkeer te maken en de tweetieners aan de brug over de R8 klem te rijden. Dayton werd met zijn hoofd over de reling van de brug geduwd en kreeg twee klappen, Jelle één klap. De Franstalige chauffeur bedreigde hen op de koop toe en stoof daarna weg.

Een oproep op Facebook tot getuigen leidde al snel tot de identificatie van Daniel D. (25) uit Moeskroen. Tijdens zijn verhoor gaf hij toe dat hij die dag in Wevelgem was en de jongens aansprak omdat ze hun middelvinger hadden getoond. Hij ontkende dat hij hen klappen had gegeven. Op de rechtbank daagde hij niet op om zich te verdedigen.