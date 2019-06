Voorwaardelijke celstraf en boete voor belaging: ex kreeg zoekertjes, foto’s, boek en engelenkaars LSI

26 juni 2019

16u18

Bron: LSI 0 Wevelgem Een 47-jarige man uit Wevelgem die een relatiebreuk niet kon verkroppen, is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een effectieve boete van 800 euro voor belaging van zijn ex uit Roeselare.

In een poging om haar nog eens te kunnen spreken, haalde Bernard D. alles uit de kast om haar boodschappen te sturen. Het slachtoffer blokkeerde hem op sociale media maar D. liet zich van zijn creatiefste kant zien om haar te bereiken. Via vrienden, kennissen, haar garagist of immokantoor probeerde hij haar nieuwe adres te bemachtigen. Hij postte zoekertjes, trok een foto van zichzelf voor haar nieuwe woning, stortte 5 euro op haar rekening om een mededeling te kunnen meesturen, liet een postpakket met een boek ‘Morgen zal ik huilen’ leveren en stuurde een engelenkaars met een bekrast gezicht op. “Een moment van zwakte. Ik wou gewoon nog een laatste gesprek”, verdedigde D. zich voor de rechter. Hij liep vroeger al eens een veroordeling op voor belaging, maar laat zich nu wel begeleiden.