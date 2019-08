Voorlopig geen kabelbaan op Vijverhof beslist rechter Alexander Haezebrouck

25 augustus 2019

15u52 0 Wevelgem In het Ice Mountain Adventure park in het Vijverhof in Wevelgem mag voorlopig geen kabelbaan gebouwd worden. De buurtbewoners dienden in juni een eenzijdig verzoekschrift in waar de rechter op in ging. De eigenaars van het Vijverhof tekenden beroep aan, maar de rechter bevestigde nu dus die uitspraak. De rest van het aquapark mag wel blijven.

Na het eenzijdig verzoekschrift van de buurtbewoners tegen de bouw van een kabelbaan in het Vijverhof, werd deze zomer nog geen kabelbaan gebouwd. Indien ze dat wel zouden doen riskeerden ze een dwangsom van 15.000 euro per dag. Het Ice Mountain Adventure park dat van het gemeentebestuurd een vergunning kreeg voor deze zomer ging dan maar van start zonder kabelbaan voor wakeboarders en waterski. Ze startten wel met stand-up paddling, een hindernissenparcours op het water en flyboard. De eigenaars van het Vijverhof hoopten wel om later deze zomer de werken voor de kabelbaan te kunnen starten, maar dat gaat nu dus niet door. Bij het waterpark zelf reageren ze niet ontgoocheld. Ze hebben een topzomer achter de rug en hopen in de toekomst de kabelbaan toch nog te kunnen bouwen. Toch schuilt er nog een ander addertje onder het gras. Er loopt nog een procedure bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Begin september volgt er ook nog een nieuwe procedure over de gebruiksrechten van de omwonenden.