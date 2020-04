Voorlopig geen besmette bewoners in Wevelgemse woonzorgcentra: “We zijn erg opgelucht maar beseffen dat het morgen anders kan zijn.” Alexander Haezebrouck

17 april 2020

15u01 56 Wevelgem Op dit moment zijn er nog geen bewoners van de vier woonzorgcentra in Wevelgem besmet met het coronavirus. “Enkele bewoners die de afgelopen weken ziek werden of koorts kregen werden getest maar bleken gelukkig negatief”, vertelt directrice Edwine Laridon van WZC Sint-Camillus.

Zowel in het WZC Elckerlyc en Sint-Camillus in Wevelgem als in WZC Sint-Jozef in Moorsele en Het Gulle Heem in Gullegem zijn op dit moment nog geen bewoners besmet geraakt met het coronavirus. “We prijzen ons gelukkig, maar beseffen ook dat het morgen anders kan zijn”, vertelt Edwine Laridon van WZC Sint-Camillus in de Kloosterstraat in Wevelgem waar ze binnenkort testkits krijgen voor hun personeel. “Al onze personeelsleden zullen getest worden, ter preventie dat het virus binnenkomt zonder dat we het weten. Voor onze bewoners is dat volgens de overheid niet nodig omdat niemand hier tot nu toe positief testte of symptomen heeft.” Testkits voor de andere drie woonzorgcentra in Wevelgem zijn er voorlopig niet. De Wevelgemse woonzorgcentra zijn desalniettemin toch blij dat het bezoekverbod verlengd wordt. “We volgen alle voorzorgsmaatregelen die ons worden opgelegd erg strikt op”, zegt Edwine Laridon van Sint-Camillus. “We stellen het op dit moment allemaal goed, en willen dat ook zo houden. Bezoek toelaten zou de kans op besmetting alleen maar verhogen. Voor de families en bewoners is het bezoekverbod lastig, maar we doen er alles aan om het hen toch zo aangenaam mogelijk te maken. Zo prijzen we ons gelukkig dat we hier een omsloten binnentuin hebben. Tijdens het mooie weer kunnen ze zich buiten zetten. Families kunnen zo bijvoorbeeld ook hun bewoners bezoeken door met elkaar door de haag te praten. We houden ook raambezoeken en hebben speciale kaartjes gemaakt van het woonzorgcentrum die naar het de familie kunnen gestuurd worden. Zo blijft iedereen op de hoogte van elkaar. Ze missen uiteraard een knuffel en een kus.” Enkel in een aantal heel uitzonderlijke gevallen kan de directie bezoek toelaten, bijvoorbeeld bij een bewoner die palliatief of terminaal is. En dat op voorwaarde dat de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften gerespecteerd worden.